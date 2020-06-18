Павильон МЦД откроет двери 23 июня

В офлайн-формате возобновит работу Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, расположенный на площади у Киевского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

"С 19 марта павильон МЦД работал в онлайн-режиме, 23 июня он открывает свои двери для посетителей, - рассказали в пресс-службе. - Самыми яркими мероприятиями за онлайн историю стали транспортный квиз, интервью с первой в России женщиной-машинистом электропоезда и экскурсия по Павильону МЦД в рамках акции "Ночь Музеев". Всего онлайн-мероприятия Павильона МЦД посмотрели более 70 тысяч раз".

Как ожидается, после открытия павильона будет разработана специальная программа онлайн-мероприятий. Пассажиры смогут не только посещать лекции и мастер-классы в Павильоне МЦД, но и участвовать в активностях в социальных сетях. Впрочем,пока, чтобы попасть в павильон, нужно предварительно записаться на сайте Московского метро в разделе "Павильон". При этом посетители должны находиться в помещении в масках и перчатках, одновременно находиться в выставочном зале смогут не более 25 человек.

Для безопасности гостей в павильоне все поверхности будут дезинфицировать несколько раз в день. На полу появится разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 - 2 метра.

Время работы павильона останется прежним - ежедневно с 9:00 до 21:00.