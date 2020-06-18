Под Костромой отправили в колонию мать, задушившую свою дочь

Суд в Костромской области приговорил к двум годам колонии-поселения мать, убившую новорожденную дочку.

По данным прокуратуры области, 38-летняя жительница костромского поселка Вохма оказалась на скамье подсудимых после того, как 19 марта у себя дома родила девочку и собственными руками задушила ее сразу после родов.

- На протяжении своей беременности на учет в женскую консультацию она не встала, скрывала свое состояние от окружающих, коллег по работе и мужа. Причиной, побудившей женщину лишить жизни новорожденную, явилось то, что данная беременность для нее была нежелательной, - пояснили в прокуратуре.

Как уточнили в региональном Следственном управлении СК, смерть ребенка наступила от асфиксии.

- Этой же ночью состояние женщины ухудшилось, в связи с чем была вызвана скорая помощь, - пояснили в СК.

Когда выяснилось, что ребенок задушен, в отношении матери возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка". Женщина написала явку с повинной. Суд признал ее виновной в убийстве дочери и приговорил к двум годам колонии-поселения.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

С начала текущего года в Костромской области от рук матерей погибли как минимум двое новорожденных детей. В апреле тело еще одного убитого младенца нашли на городской свалке в Галичском районе. По подозрению в убийстве девочки полиция задержала ее 20-летнюю мать, студентку техникума.