Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в районе станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги.

79-летняя артистка скончалась от полученных травм.

В пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу информацию о трагедии подтвердили, уточняя: на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

Галина Дашевская 8 мая 1941 года. Закончила студию при театре имени Моссовета в 1964 году и с тех пор служила в этом театре.

На экранах дебютировала так же в 1964 году: медсестра Фаина в "Поезде милосердия", Валя из "Происшествия, которое никто не заметил", Джамиля - одна из жен Абдуллы в "Белом солнце пустыни", ленты "Июльский дождь", "Отпуск, который не состоялся", сериал "Глухарь".