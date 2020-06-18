Новости

В Севастополе провели уникальную операцию новорожденному 15:40
РПЛ не будет останавливать чемпионат из-за ситуации с "Ростовом" 15:38
Самый мощный Mercedes-Benz E-Class подвергли модернизации 15:37
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба 15:36
Скончалась сестра Джона Кеннеди 15:35
В Краснодарском крае с 1 июля откроются детские лагеря 15:35
В Германии на мясокомбинате обнаружили 657 инфицированных коронавирусом 15:34
Лукашенко призвал законодателей "не цепляться к людям по мелочам" 15:13
В Петербурге пройдут три тренировки военного парада в честь Победы 15:10
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты 15:04
На Ставрополье нашли панцирь черепахи возрастом 8 млн лет 15:04
Tesla ищет дизайнеров для создания электрокара в китайском стиле 15:00
В Мордовии СК проверит службу такси после ДТП с 6 погибшими 14:58
Найден христианский город, разрушенный персами 1400 лет назад 14:57
В Новороссийске годовалый ребенок погиб в частном детсаду 14:55
В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере 14:52
Тело погибшего обнаружено на месте обрушения в Ивановской области 14:51
Жан-Жак Анно снимет фильм о пожаре в Соборе Парижской Богоматери 14:50
В Севастополе число безналичных платежей выросло в семь раз 14:48
Москва усилила контроль за пожарной безопасностью в лесопарковых зонах 14:47
Разработаны законопроекты о введении типового проектирования зданий 14:42
В ВОЗ не считают, что в России занижена смертность от COVID-19 14:37
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль 14:35
В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование по поправкам 14:25
В Петербурге на парад Победы приглашены двести ветеранов 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
Что поможет попрощаться с килограммами, накопленными в самоизоляции
18.06.2020 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тело погибшего обнаружено на месте обрушения в Ивановской области

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: ГУ МЧС по Ивановской области Фото: ГУ МЧС по Ивановской области
Фото: ГУ МЧС по Ивановской области

Спасатели в Ивановской области обнаружили тело человека, погибшего при обрушении перехода между зданиями на территории хлопчатобумажного комбината.

Суд продлил арест фигурантам дела о прорыве дамб на реке Сейба

Сообщение об обрушении реконструированного перехода между двумя зданиями хлопчатобумажного комбината на улице Сергеевской в городе Тейково Ивановской области поступило в экстренные службы региона в 11:10 18 июня. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали люди. Первоначально сообщалось об одном раненом и о поисках еще одного пострадавшего. К сожалению, найти его живым не удалось.

- Спасатели обнаружили тело погибшего при разборе завалов обрушившегося перехода между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области, - говорится в сообщении. СКР возбудил уголовное дело.

Текстильный комбинат по производству хлопчатобумажных тканей в Тейкове был основан в 1787 году. Между зданиями обрушился переход длиной 20 метров. Разбор завала продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область

Главное сегодня

Роскомнадзор разблокирует Telegram
Путин рассказал про звонки внуков в Кремль
Путин указал доводить до суда дела о растрате средств на нацпроекты
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Песков заявил об экспертном обсуждении идеи повышения НДФЛ для богатых
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей