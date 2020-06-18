Тело погибшего обнаружено на месте обрушения в Ивановской области

Спасатели в Ивановской области обнаружили тело человека, погибшего при обрушении перехода между зданиями на территории хлопчатобумажного комбината.

Сообщение об обрушении реконструированного перехода между двумя зданиями хлопчатобумажного комбината на улице Сергеевской в городе Тейково Ивановской области поступило в экстренные службы региона в 11:10 18 июня. По данным МЧС, в результате ЧП пострадали люди. Первоначально сообщалось об одном раненом и о поисках еще одного пострадавшего. К сожалению, найти его живым не удалось.

- Спасатели обнаружили тело погибшего при разборе завалов обрушившегося перехода между двумя зданиями на хлопчатобумажном комбинате в Ивановской области, - говорится в сообщении. СКР возбудил уголовное дело.

Текстильный комбинат по производству хлопчатобумажных тканей в Тейкове был основан в 1787 году. Между зданиями обрушился переход длиной 20 метров. Разбор завала продолжается.