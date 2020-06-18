В Москве приступили к тестовому электронному голосованию

В столице проходит тестирование системы, с помощью которой москвичи будут будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы. Тестирование продлится два дня - 18 и 19 июня.

Организовано оно на платформе 2020og.ru. В ходе его москвичам предстоит ответить на вопросы, что сейчас важнее для столицы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площадь зеленых насаждений. Голосование идет до 20:00 19 июня.

Присоединиться к тестированию могли жители горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании до 15:00 17 июня. Для участия необходимо было авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Наблюдают за тестированием члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий Москвы, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители СМИ.

Записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. С 1 июля все граждане смогут принять участие в голосовании только на своем участке по месту жительства.

К голосованию допускаются жители столицы старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве. Авторизовавшись на порталах и перейдя на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.