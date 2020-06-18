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18.06.2020 17:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве приступили к тестовому электронному голосованию

Текст: Анна Полтавцева

В столице проходит тестирование системы, с помощью которой москвичи будут будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы. Тестирование продлится два дня - 18 и 19 июня.

Организовано оно на платформе 2020og.ru. В ходе его москвичам предстоит ответить на вопросы, что сейчас важнее для столицы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площадь зеленых насаждений. Голосование идет до 20:00 19 июня.

Присоединиться к тестированию могли жители горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании до 15:00 17 июня. Для участия необходимо было авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Наблюдают за тестированием члены Общественной палаты Москвы, представители Мосгоризбиркома, департамента информационных технологий Москвы, члены Электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием и представители СМИ.

Записаться на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. С 1 июля все граждане смогут принять участие в голосовании только на своем участке по месту жительства.

К голосованию допускаются жители столицы старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве. Авторизовавшись на порталах и перейдя на страницу регистрации в онлайн-голосовании, система самостоятельно загрузит в поле заявки данные из личного кабинета.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

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