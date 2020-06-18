Задержаны члены банды, грабившие поезда в Тверской области

Задержаны двое участников организованной преступной группы, занимавшейся кражами товаров из вагонов транзитных поездов в Тверской области.

- Подозреваемые находились в федеральном розыске. Они задержаны, этапированы в Москву, арестованы и помещены в следственный изолятор, - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что найти участников банды удалось благодаря слаженной работе сотрудников Следственного комитета, оперативных служб и всех заинтересованных в поимке бандитов структур.