Директора хабаровской турфирмы осудили на семь лет за обман клиентов

В Хабаровске осудили 45-летнего директора туристической фирмы за обман клиентов и хищение более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что 27 человек полностью оплатили свой будущий отдых за границей - в основном в страны Юго-Восточной Азии, но так и не смогли вылететь в назначенные даты, которые постоянно переносились. Некоторым людям компания не оплатила визу или заплатила за проживание в отеле на три дня вместо двух недель. Часть туристов не смогли вернуться обратно домой из-за отсутствия регистрации на рейс.

"Самый большой финансовый урон понесла семья из Нерюнгри. Потерпевшие за отдых в Турции перечислили на счет фирмы 305 тысяч рублей. Но за три дня до вылета подсудимый сообщил, что их рейс отменен авиакомпанией и предложил другие даты с доплатой в 60 тысяч рублей. Однако после этого мошенник снова объявил об аннулировании рейса, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки", - отмечается в сообщении краевого УМВД.

Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он должен возместить ущерб всем обманутым клиентам.