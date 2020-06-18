В Комсомольске-на-Амуре СК начал проверку после обрушения в доме

Доследственную проверку начали сотрудники следственных органов СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО после обрушения потолка в квартире на третьем этаже дома в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писала "РГ", ЧП произошло в ночь на 17 июня. С потолка упала отделка и придавила ногу 79-летней женщине. Та не получила серьезных травм и отказалась от госпитализации. Несущие конструкции дома не повредились. Жильцов отселять не стали.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц, которые своевременно не провели в доме ремонт. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.