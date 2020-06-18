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18.06.2020 04:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии медведь попал в «ловушку» для «черных» лесорубов

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии Фото: Пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии
Фото: Пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии

В Северо-Байкальском районе Бурятии фотоловушка, установленная для оперативного выявления незаконных рубок в лесу, запечатлела бурого медведя.

"Думали "черные" лесорубы, а оказалось медведь! Вышел всего в трех километрах от поселка Новый Уоян, наверное, местные жители что-то вкусное готовили, вот он и вышел на запах", - рассказал главный лесничий Уоянского лесничества Андрей Тихонов.

Фото: iStock
Видео: Медведь с бидоном на голове вышел на камчатскую трассу

Как отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, звери нередко попадают на камеры. Недавно в Бичурском районе фотоловушка зафиксировала сибирскую косулю.

Встречаться с дикими животными лесникам приходится и лично. Например, выезжая на пожары.

"В прошлом году мне попался изюбрь, всего в нескольких метрах от меня стоял! Жаль, что сфотографировать не успел, он нас увидел и убежал" - вспоминает Тихонов.

Со своей прямой задачей камеры тоже справляются. Благодаря фотоловушкам удается вовремя задержать нарушителей и привлечь к ответственности.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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