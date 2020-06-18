В Бурятии медведь попал в «ловушку» для «черных» лесорубов

В Северо-Байкальском районе Бурятии фотоловушка, установленная для оперативного выявления незаконных рубок в лесу, запечатлела бурого медведя.

"Думали "черные" лесорубы, а оказалось медведь! Вышел всего в трех километрах от поселка Новый Уоян, наверное, местные жители что-то вкусное готовили, вот он и вышел на запах", - рассказал главный лесничий Уоянского лесничества Андрей Тихонов.

Как отмечают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, звери нередко попадают на камеры. Недавно в Бичурском районе фотоловушка зафиксировала сибирскую косулю.

Встречаться с дикими животными лесникам приходится и лично. Например, выезжая на пожары.

"В прошлом году мне попался изюбрь, всего в нескольких метрах от меня стоял! Жаль, что сфотографировать не успел, он нас увидел и убежал" - вспоминает Тихонов.

Со своей прямой задачей камеры тоже справляются. Благодаря фотоловушкам удается вовремя задержать нарушителей и привлечь к ответственности.