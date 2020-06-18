В Хабаровске гостям ярмарки выходного дня выдадут маски

В Хабаровске 20 и 21 июня впервые в этом году пройдет ярмарка сельскохозяйственная выходного дня, сообщили "РГ" в пресс-службе краевого правительства.

Массовое мероприятие пройдет на открытом воздухе рядом с ареной "Ерофей". Региональное управление Роспотребнадзора разрешило провести ярмарку только с соблюдением всех санитарных требований.

"Изначально ярмарку планировали провести в мае, но открытие постоянно переносили. Сейчас мы закупили достаточное количество защитных масок, перчаток и антисептиков, будем измерять температуру у всех продавцов и следить за социальной дистанцией между покупателями", - рассказал генеральный директор краевого сельхозфонда Дмитрий Чурилин.

Наличие маски при посещении торговых рядов обязательно, но если у людей ее с собой нет, то организаторы предложат защитные средства бесплатно.

Жители смогу приобрести продукцию только у местных производителей, продукция которых выращена на собственном участке.

"Это крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, а также индивидуальные предприниматели из Хабаровского, Вяземского и имени Лазо районов. Они предложат покупателям овощи, картофель, зелень, фрукты, ягоды, мясо и молоко", - отметила замглавы краевого минсельхоза Ольга Кравчук.