В Якутии будут судить директора, растратившего 127 млн

Прокуратура Якутии направила в суд уголовное дело в отношении руководителей двух предприятий, действия которых привели к срыву республиканской программы строительства жилья.

По версии следствия, директор ОАО "ИФК "РФА-Инвест" при пособничестве руководителя ООО "Аскот" незаконно вывел со счетов возглавляемой им организации денежные средства, предназначенные для застройки 203-го микрорайона Якутска. Впоследствии эти деньги он проиграл на бирже.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, сумма ущерба причиненного "РФА-Инвест", превысила 127 миллионов рублей.

Его директору инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Второго руководителя обвиняют в пособничестве.