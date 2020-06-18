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18.06.2020 03:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске школу оштрафовали за скопление людей при выдаче аттестатов

Текст: Владимир Таюрский

Якутский городской суд наложил административный штраф в 100 тысяч рублей на среднюю общеобразовательную школу за скопление более 40 выпускников и их родителей на крыльце при выдаче аттестатов.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В частности, отсутствовала специальная разметка для дистанцирования выпускников и родителей, что повлекло массовое скопление.

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Как сообщила пресс-служба суда, директор школы вину частично признал. Он пояснил, что по приказу городского управления образования и его личному приказу была организована выдача аттестатов выпускникам, которых пропускали малыми группами. Однако после получения аттестатов, ученики 9 класса фотографировались на крыльце школы. Было проведено служебное расследование, по результатам которого провинившиеся работники школы получили дисциплинарные взыскание. При этом директор в суде заявил, что не считает нарушение общественно опасным, и что оно не привело к негативным последствиям.

Тем не менее, суд посчитал школу виновной в административном правонарушении и наказал ее штрафом. Номер школы в информации пресс-службы не собщается.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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