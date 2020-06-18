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18.06.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье наркоторговцы получили 34 года тюрьмы на двоих

Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)

В Амурской области суд приговорил к длительным срокам заключения двух жителей Михайловского района за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

У жителя Якутска в квартире нашли 2,5 кг наркотиков

По данным прокуратуры региона, мужчины дважды продали гашишное масло общей массой 2,7 килограмма. Наркотики преступники изготавливали из дикорастущей конопли.

Учитывая характер и степень общественной опасности, суд назначил одному из продавцов наказание в виде 18 лет заключения. Второй наркоторговец был приговорен к 16 годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Борьба с наркотиками

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