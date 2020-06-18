В Приамурье наркоторговцы получили 34 года тюрьмы на двоих

В Амурской области суд приговорил к длительным срокам заключения двух жителей Михайловского района за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По данным прокуратуры региона, мужчины дважды продали гашишное масло общей массой 2,7 килограмма. Наркотики преступники изготавливали из дикорастущей конопли.

Учитывая характер и степень общественной опасности, суд назначил одному из продавцов наказание в виде 18 лет заключения. Второй наркоторговец был приговорен к 16 годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии строгого режима.