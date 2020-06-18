АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело пожарно-тактические учения на Анжеро-Судженской ЛПДС

АО "Транснефть - Западная Сибирь" провело пожарно-тактические учения в резервуарном парке Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ).

В соответствии со сценарием пожарно-тактических учений на перекачивающей станции внутри резервуара произошел взрыв паровоздушной смеси с воспламенением нефти и частичным отрывом крыши. Причиной "чрезвычайной ситуации" стало нарушение работником подрядной организации требований пожарной безопасности и охраны труда. В результате условного взрыва стационарная система автоматического пожаротушения "горящего" резервуара вышла из строя.

На место оперативно прибыл расчет добровольной пожарной дружины станции. Согласно утвержденному плану тушения к ликвидации возгорания были привлечены силы пожарно-спасательной части ФГБУ "25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области". Был развернут оперативный штаб пожаротушения, проведена эвакуация работников ЛПДС. Тушение условного пожара производилось через систему подслойного пожаротушения от передвижной пожарной техники непосредственно в слой нефти в резервуаре и на ее поверхность от специального пеноподъемника.

В ПТУ принимали участие 22 человека, использовалось четыре единицы специализированной техники - пожарные автоцистерны и пеноподъемник. Были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Как отметил руководитель учения и главный инженер Новосибирского РНУ Алексей Летушев, условный пожар был ликвидирован в соответствии с планом тушения, задействованные работники станции и пожарно-спасательной части продемонстрировали оперативность и высокий уровень взаимодействия. Совместные тренировки позволяют поддерживать высокий уровень готовности работников к устранению нештатных ситуаций на опасном производственном объекте.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"