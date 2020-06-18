Корреспондент "РГ" узнала, как рожают во время пандемии

Мне рожать через месяц, а наш роддом закрыт на карантин, что делать? Скажите, где рожать теперь? Согласна платно, только чтобы не заразиться ничем. А это правда, что во всех роддомах COVID-19? Каждый день на горячую линию иркутского минздрава поступают десятки подобных вопросов. Не меньше их и в других регионах.

Будущие родители, бабушки и дедушки пишут в соцсети и в группы, обмениваются драгоценной информацией. Ведь жизнь, несмотря на коронавирус, продолжается. Приходит срок - и малыш должен появиться на свет. Корреспондент "Российской газеты" решила отправиться в роддом, чтобы разузнать, как рожают во время эпидемии коронавируса. "Приезжайте. Но у нас строго. Пущу не везде", - была предельно лаконична главный врач Областного перинатального центра Наталья Протоповова.

Здесь - самые трудные

Встречала она нас лично - на улице, перед крыльцом роддома. Оказалось, что внутрь можно попасть только через санпропускник: заполнение анкеты, обработка рук, измерение температуры. К этому мы, побывавшие за эти два с лишним месяца во многих больницах, уже привыкли.

Но чтобы войти в здание, нас одели, как на съемки в операционной: одноразовые халаты, шапочки, бахилы; всю технику обработали дезинфектантом. "По-другому никак нельзя, - объясняет Наталья Владимировна. - Благодаря именно жестким и своевременным действиям мы не прекращали свою работу ни на один день. Невозможно оставить наших пациенток!".

Сюда забирают с самыми трудными случаями: патологиями, осложненными родами, выхаживаем недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела. В зоне ответственности центра - вся область. "Вот недавно в связи с угрозой распространения коронавируса эвакуировали к себе рожениц из районных больниц Бохана и Усть-Уды, - рассказывает главврач. - И в Иркутске за это время роддома не раз закрывались на карантин".

Родились досрочно

Проходим мимо детской реанимации. Над каждым кювезом жужжит монитор - значит, внутри - кроха, появившаяся на свет раньше времени. Обычно их в этой палате два-три. "Количество преждевременных родов увеличилось, - констатирует Протопопова. - Недоношенных детей, соответственно, тоже стало больше. С начала года - 359".

Пока мы идем по непривычно пустым коридорам (как выяснится потом - в изолятор), главврач рассказывает о профилактике коронавируса. С самого первого дня объявления в регионе режима повышенной готовности начались тренировки медицинского персонала центра: все - от руководителя до санитарки - учились пользоваться средствами защиты, оборудовали санитарные посты. Продумывали как безопасно направлять потоки пациенток и работать дистанционно с родильными домами городов и районов области. Работу во многом пришлось перестроить. Теперь женщины и на госпитализацию, и на скрининги приезжают в строго назначенный день и час. В приемный покой заходят строго по одной, ждут на крыльце, соблюдая дистанцию, или в машинах сидят.

COVID родам не помеха

Оформление документов напоминает допрос с пристрастием. Малейший намек на ОРВИ или сведения о возможном контакте, и пациентка изолируется вотдельный бокс, где ей проводится экспресс-тест на COVID-19 (результаты такого теста готовы уже через четверть часа).

"Несколько родов у пациенток с коронавирусом мы приняли, - замечает Наталья Владимировна. - Работали в полной защите - противочумных костюмах, респираторах. Там самое сложное - необходимость сразу же разлучить маму и ребенка, потому что заражение происходит не во время родов, а после. Это существенно меняет акушерскую тактику: мы не выкладываем новорожденного маме на живот, не прикладываем к груди… Вскармливание - искусственное. Пока инфекционисты лечат маму, акушеры-гинекологи помогает ей сохранить лактацию". Как только мама поправится, они с ребенком воссоединятся, и все естественные процессы можно будет возобновлять.

Тут мы как раз оказались в изоляционном боксе. Это одноместный родильный зал, укомплектованный реанимационным оборудованием для роженицы и ребенка."Мы должны быть готовы к любой ситуации, в том числе, и к тому, что у инфицированной COVID-19 роженицы могут быть патологические роды. И у нас есть все необходимое здесь, чтобы оказать ей и новорожденному необходимую помощь".

Все очень строго: передвижения персонала между отделениями ограничены, пациентки на обследования и процедуры приходят по графику - никаких контактов друг с другом. После каждой - дезинфекция. И, само собой, никаких посетителей.

Спасибо за сына!

На парковке за Перинатальным центром стоит красная машина. На заднем стекле надпись: "Спасибо за сына!". Рядом молодой мужчина с огромным букетом и женщина средних лет. Оба в масках. Мужчина говорит по телефону, потом порывисто делает несколько шагов в сторону неприметной двери. "Коля, куда ты? Она же сказала - через полчаса!" - кричит ему вслед женщина.

От избытка чувств Коля бросается к нам. Он показывает экран телефона, на котором из-за яркого солнца невозможно ничего разглядеть.

- Вот! Сын! Я на консультации с женой ходил и на курсы… Мы хотели и на роды вместе. А тут такое. Только по телефону разговариваем и передачи оставляем… Как думаете, врачам цветы разрешат передать? - неожиданно спрашивает он.

Ответить не успеваем: снова звонит телефон и Коля срывается с места. "Выходят!" - на бегу кричит он.

А мы сворачиваем к женской консультации. На входе снова приходится обработать руки, измерить температуру, поменять бахилы и маски.

- У нас тут беременные! - объясняет медсестра, дежурящая на входе. - Сами понимаете!

Беременные прекрасны, хоть и в масках. Просветленные лица, круглые животики. "Я наблюдаюсь здесь всю беременность, - поделилась Карина. - Сейчас, когда столько заболевших, страшновато даже из дома выходить, муж меня подвозит от крыльца до крыльца. А здесь мне спокойней - и народу немного, и чисто вокруг, строгий контроль. К врачу в очереди не сижу никогда - минута в минуту принимает, как назначено. Это и до коронавируса так было, и сейчас. И врачи прекрасные. Жаль только, что теперь с мужем на консультацию нельзя".

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