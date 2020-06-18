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18.06.2020 11:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске за взятку арестован начальник департамента мэрии

Текст: Дмитрий Лапин

В Иркутске задержали начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства  городской администрации. Следователи СК России по Иркутской области  предъявили ему обвинение в получении взятки в 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, накануне следователи совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России "Иркутское" задержали чиновника прямо на рабочем месте.

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- Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако сделать это не удалось, - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в конце 2019 года департаментом проводился аукцион на капремонт сетей водоснабжения на улицах Артиллерийской и Сахалинской в иркутском поселке Ермаковка. Будучи председателем комиссии, чиновник предложил генеральному директору ООО "Восход" принять участие в аукционе, пообещав, что он поспособствует ему в выигрыше за вознаграждение в 200 тысяч рублей.

Взятку начальник департамента получил, однако на свободе пробыл недолго - по ходатайству следствия Октябрьский районный суд Иркутска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", максимальная санкция которой предполагает лишение свободы на срок до 12 лет.

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