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18.06.2020 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

Правоохранительные органы кемеровской области пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в хищении средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.

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Над разоблачением преступной схемы и задержанием подозреваемых работали следователи Главного следственного управления областного полицейского главка и сотрудники кузбасского управления ФСБ. В результате совместной операции задержаны коммерческий директор и управляющий нескольких медицинских организаций.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По материалам следствия, подозреваемые с 2016 по 2018 год создали сеть частных медцентров в Кемерово и Новокузнецке. Сотрудники из числа администрации и врачей этих клиник также участвовали в криминальной схеме. За оказание услуг сети клиник возмещались средства из территориального фонда ОМС, однако, как выяснили следователи, более 70 процентов этих услуг фактически не оказывалось.

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Правоохранители считают, что таким образом только с 2019 года по апрель нынешнего года подозреваемые при помощи подложных документов похитили из фонда четверть миллиарда рублей. Уже прошли обыски по месту жительства подозреваемых и в самих медицинских организациях, изъято большое количество документов и компьютерной техники, которая может содержать важную для следствия информацию.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно уголовному кодексу РФ им грозит до десяти лет лишения свободы.

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