В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС

Правоохранительные органы кемеровской области пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в хищении средств территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.

Над разоблачением преступной схемы и задержанием подозреваемых работали следователи Главного следственного управления областного полицейского главка и сотрудники кузбасского управления ФСБ. В результате совместной операции задержаны коммерческий директор и управляющий нескольких медицинских организаций.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По материалам следствия, подозреваемые с 2016 по 2018 год создали сеть частных медцентров в Кемерово и Новокузнецке. Сотрудники из числа администрации и врачей этих клиник также участвовали в криминальной схеме. За оказание услуг сети клиник возмещались средства из территориального фонда ОМС, однако, как выяснили следователи, более 70 процентов этих услуг фактически не оказывалось.

Правоохранители считают, что таким образом только с 2019 года по апрель нынешнего года подозреваемые при помощи подложных документов похитили из фонда четверть миллиарда рублей. Уже прошли обыски по месту жительства подозреваемых и в самих медицинских организациях, изъято большое количество документов и компьютерной техники, которая может содержать важную для следствия информацию.

В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно уголовному кодексу РФ им грозит до десяти лет лишения свободы.