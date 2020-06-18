На Ставрополье нашли тело младенца с множеством ножевых ранений

В Ставропольском крае разыскивают мать новорожденного ребенка, тело которого нашли на берегу реки Подкумок. Ее подозревают в убийстве младенца, сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

Тело обнаружил прохожий, который и сообщил об этом правоохранителям.

- У берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района 16 июня текущего года прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями, - заявили в СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка"). Следователи просят, тех, кто владеет информацией об этом происшествии, обратиться к правоохранителям.