УЕФА разрешил проводить международные матчи в Грозном

Союз европейских футбольных ассоциаций разрешил проведение матчей под своей эгидой в Грозном.

Как сообщил во время онлайн пресс-конференции генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев, такое решение было принято на исполкоме УЕФА. Запрет действовал с сезона-2013/14.

"Исполком УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином приняли решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. Регион этого заслуживает. Это же касается и матчей сборных", - сказал Алаев.

Решение о запрете проведения матчей УЕФА в Грозном приняла рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям в 2013 году. Летом 2019 года матч РПЛ между "Ахматом" и "Краснодаром", который состоялся в Грозном, посетил директор по безопасности УЕФА Желко Павлица.