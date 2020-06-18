В Чечне нашли тело второго утонувшего в Тереке ребенка

В Чеченской Республике найдено тело второго мальчика, поиски которого продолжались с 11 июня. Об этом в четверг сообщили в республиканском управлении МЧС России.

Тело ребенка обнаружили в семи километрах от места происшествия. Напомним, ранее несколько детей из станицы Калиновской Наурского района купались в Тереке. Двоих из них, мальчиков 10 и 11 лет, унесло течением реки.

Об этом рассказал другой ребенок, на глазах которого произошла трагедия. В тот же день спасатели начали поиски, обследуя как течение реки, так и береговую линию в радиусе нескольких километров.

В поисках участвовали местные жители, волонтеры, сотрудники МЧС и Росгвардии. 13 июня тело одного из мальчиков нашли в 11,5 километрах вниз по течению Терека в селе Левобережном.

Второго ребенка обнаружили только 17 июня. Спасатели извлекли его из воды и передали родственникам.

По факту случившегося в республиканском следственном управлении СК РФ организовали проверку обстоятельств трагедии. По ее результатам будет принято процессуальное решение.