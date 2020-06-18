В Ингушетии сообщили о состоянии пострадавших в перестрелке

Врачи-реаниматологи борются за жизнь двух пострадавших в перестрелке в Ингушетии, состояние раненых продолжает оставаться тяжелым.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканский минздрав.

Напомним, перестрелка произошла во вторник в центре Назрани. По предварительным данным, конфликт возник из-за спора двоюродных братьев за землю. В результате инцидента на месте погибли четыре человека, включая сотрудника Росгвардии.

Трое раненых были госпитализированы, один из пострадавших скончался в больнице. По факту массового убийства следственное управление СК РФ по Ингушетии возбудило уголовное дело.