Жителю КБР вынесли приговор за подготовку теракта на 9 мая

Южный окружной военный суд огласил приговор мужчине, которого обвинили в подготовке теракта на территории Нальчика. Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый планировал совершить взрыв во время праздничного шествия, посвященного празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Установлено, что 3 апреля 2019 года в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики подсудимый, в ходе переписки с иным лицом, находящимся на территории Сирийской Арабской Республики дал свое согласие на совершение террористического акта 9 мая 2019 года, - говорится в сообщении Южного военного суда.

У себя дома злоумышленник хранил два самодельных взрывных устройства, которые изготовил из купленных химических веществ. 25 апреля его задержали, а взрывные устройства обнаружили во время обыска в квартире.

Суд приговорил мужчину к 9 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а также к штрафу в 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что преступник был приверженцем радикального религиозного экстремизма.