На место массового захоронения под Псковом выехали следователи

Следственный комитет по Псковской области начал проверку по факту обнаружения массового захоронения на месте фашистского концлагеря.

Как сообщает пресс-служба СК по Псковской области, выясняется количество погибших и причины их смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Концлагерь у деревни Моглино действовал с 1941 по 1944 годы. Изначально туда помещали военнопленных, которых заставляли ремонтировать дорогу до Риги, впоследствии концлагерь превратился в пересылочный пункт. На этот объект отправляли мирных жителей с оккупированных территорий. За годы существования концлагеря под Моглино погибло не менее трех тысяч человек.

О существовании в годы оккупации концлагеря рядом с деревней историки знали, но конкретное место захоронения удалось установить благодаря рассекреченным документам. Волонтеры Поискового движения России начали раскопки на месте предполагаемой братской могилы и когда обнаружили тела погибших, сразу же обратились в правоохранительные органы.