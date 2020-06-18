На Украине задержан заказчик преступления в Санкт-Петербурге

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге было совершено покушение на врача. Киллера поймали, но дело не закрыли, так как не могли найти заказчика.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, несколько лет назад суд признал Хусейна Дараева виновным в покушении на убийство и в незаконном обороте оружия.

В СК выяснили, что некий Валид Исаев договорился в Москве с Дараевым и заказал ему убийство врача, жителя Санкт-Петербурга. Жизнь доктора он оценил в 5 миллионов рублей. Исаев передал исполнителю преступления данные о враче и 200 тысяч рублей на подготовку и покупку оружия. Дараев на эти деньги купил в Москве 9- миллиметровый самодельный самозарядный пистолет и поехал в Питер.

31 мая 2016 года киллер приехал в Санкт-Петербург, добрался до поликлиники на улице Васенко, где трудился доктор, и восемь раз выстрелил в жертву. Доктор чудом выжил. А нападавший в суматохе успел сбежать.

Но питерские сыщики оказались на высоте. Они нашли киллера. И 23 сентября 2018 года в Кабардино-Балкарской республике исполнитель преступления был задержан и этапирован в Санкт-Петербург. 17 июня 2020 года суд дал Дараеву 8,5 лет колонии строгого режима.

Заказчик преступления Исаев в августе 2019 года был объявлен в розыск. В отношении него заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого за организацию покушения на убийство по найму. Он был заочно заключен под стражу.

В декабре 2019 года Исаев был задержан на территории Украины. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.