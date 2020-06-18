В Карелии женщина ради любовника задушила двухмесячного сына

В Карелии отправили в колонию женщину, которая ради любовника задушила двухмесячного сына. Ее признали виновной в совершении преступления по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

В поселке Кривой Порог Кемского района 39-летняя женщина, чтобы скрыть от знакомого мужчины наличие у нее малолетнего сына и сохранить с ним близкие отношения, задушила младенца подушкой. А потом выкинула тело мальчика в мусорный контейнер. Сама же уехала из Карелии и жила в другом регионе России.

Это преступление произошло три года назад. И все это время оставалось не раскрытым. Но следователи и сотрудники полиции смогли собрать необходимую доказательную базу, хотя женщина не признавала вину и меняла показания.

Суд приговорил ее к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Убийцу собственного сына взяли под стражу в зале суда.