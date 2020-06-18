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18.06.2020 17:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми нашли тела троих утонувших подростков

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

В Республике Коми найдены тела троих подростков, утонувших во время купания в местных реках.

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17 июня удалось обнаружить тела мальчиков 13 и 14 лет, которые днем ранее утонули в реке возле поселка Важкурья Корткеросского района, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. К их поискам привлекались спасатели, инспекторы ГИМС и местные жители.

Еще одна трагедия произошла 15 июня на реке Мезени в поселке Усогорске. Двое подростков решили искупаться в реке и стали тонуть. Очевидцам происшествия удалось вытащить из воды одного мальчика, второго спасти не удалось, сообщили в республиканской прокуратуре

- По поручению прокурора Республики Коми прокуратуры Удорского и Корткеросского районов проводят проверки полноты мер, принимаемых органами местного самоуправления для того, чтобы обеспечить безопасность людей на водоемах и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - отметили в пресс-службе надзорных органов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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