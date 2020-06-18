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18.06.2020 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Колпино автомобиль Volkswagen Touareg въехал в группу пешеходов, пострадали шесть человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на улице Октябрьской, все шестеро пешеходов переходили дорогу по "зебре".

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Известно, что пострадали четверо девочек, самой младшей из них четыре года, самой старшей - восемь. Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также пострадали две девушки.

За рулем иномарки был мужчина 1954 года рождения. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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