В Петербурге иномарка сбила шестерых пешеходов

В Колпино автомобиль Volkswagen Touareg въехал в группу пешеходов, пострадали шесть человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на улице Октябрьской, все шестеро пешеходов переходили дорогу по "зебре".

Известно, что пострадали четверо девочек, самой младшей из них четыре года, самой старшей - восемь. Дети госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Также пострадали две девушки.

За рулем иномарки был мужчина 1954 года рождения. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, они устанавливают все обстоятельства случившегося.