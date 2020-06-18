В Петербурге на парад Победы приглашены двести ветеранов

Парад Победы на Дворцовой площади вживую смогут увидеть двести ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, об том сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игоря Любченко.

Всего зрителями парада на Дворцовой площади станут 720 человек. Ветеранов доставят в центр города силами районных администраций. Самому пожилому участнику парада исполнилось сто лет.

Обычных зрителей на Дворцовую площадь во время парада не пропустят. Гражданам предложено смотреть за проходом колонн по телевизору.

Напомним, парад Победы пройдет в Петербурге 24 июня. Сейчас в Северной столице проходят репетиции мероприятия.