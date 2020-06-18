В Петербурге пройдут три тренировки военного парада в честь Победы

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади военнослужащие проведут три тренировки военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первая тренировка уже состоялась вчера, 17 июня. Как сообщают в пресс-службе Западного военного округа, в ней приняли участие военнослужащие и курсанты военных вузов. Они отработали выполнение строевых приемов с оружием и без него, элементов торжественного марша, а также слаженность подразделений.

Сегодня вечером, 18 июня, пройдет вторая тренировка: к пешим подразделениям присоединится боевая техника.

Третья, генеральная тренировка с участием пеших подразделений, боевой и специальной техники, а также авиации запланирована на утро 20 июня.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня. В общей сложности в нем примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и курсантов, 109 единиц военной и специальной техники, 34 вертолета и самолета.

Кстати

Перед тренировкой Дворцовая площадь дезинфицируется. Все участники парада прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты, контакты с посторонними лицами максимально исключены.