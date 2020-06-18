В Пскове установлен новый температурный рекорд за 81 год наблюдений

В Пскове побит температурный рекорд, продержавшийся 81 год: 17 июня 2020 года температура воздуха в городе достигла 29,8 градусов.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1939 году в этот же день и составлял 28,7 градусов тепла, сообщила корреспонденту "РГ" руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Подобная погода в Пскове характерна для июля.

- Это связано с тем, что над Псковом сформировалась область повышенного атмосферного давления, и в ней произошел прогресс, - рассказала Тала Нещадимова. - Образовался устойчивый теплый сектор циклонической депрессии с очень теплыми воздушными массами.

Напомним, с 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон будет на 5-7 градусов выше нормы. По данным Росгидромета, в дневные часы воздух прогреется до 25-30 градусов. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26-32 градуса, что на 7-9 градусов выше нормы.

Кстати, жара пришла не только в СЗФО, но и в регионы Дальнего Востока. Аномально теплая погода наблюдается на Колыме и на Чукотке.