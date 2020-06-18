Следователи выявили новые эпизоды похищения людей в Ростовской области

Следователи Ростовской области, расследуя уголовное дело о похищении людей и использовании рабского труда 14 человек, выявили пять дополнительных эпизодов, связанных с применением оружия и угрозами насилия.

Как сообщается на сайте следственного управления СКР по области, дело было возбуждено в 2019 году в отношении четырех жителей города Батайска, в настоящее время они содержатся под стражей.

Ранее "РГ" писала, что подозреваемые подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства, не имеющих средств к существованию. Обещая трудоустройство, доставляли их в частное домовладение, а после не выпускали, заставляли работать.

Люди содержались в помещении, где отсутствовали нормальные условия проживания и питания. Фактически пребывая в состоянии рабства, они ежедневно вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы.