В Севастополе число безналичных платежей выросло в семь раз

В Севастополе количество безналичных операций за первый квартал 2020 года выросло в семь раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба отделения Южного ГУ Центробанка России.

За первые три месяца этого года жители и гости города 10,5 миллиона раз оплатили банковскими картами товары и услуги на общую сумму 7,4 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 апреля в Севастополе было установлено более 8000 банкоматов и электронных терминалов, что почти на треть больше показателя 2019 года. На тысячу жителей приходится свыше 20 платежных устройств. Кроме этого, почти на треть по сравнению с прошлогодними цифрами увеличилось число платежных карт, выданных в Севастополе.

Как отметили в отделении Центробанка, работа над повышением доступности платежной инфраструктуры в регионе продолжается.