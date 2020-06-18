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18.06.2020 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе провели уникальную операцию новорожденному

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Хирурги севастопольской горбольницы №5 спасли жизнь новорожденного малыша, который появился на свет с редким тяжелым заболеванием - диафрагмальной грыжей и дыхательной недостаточностью, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
В Крыму уникальная операция на поджелудке спасла жизнь онкобольному

Операцию младенцу провели на второй день после рождения. Без помощи врачей он не смог бы выжить.

- В диафрагме образуется отверстие, и органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку, оказывая давление на легкие и сердце, - рассказал заведующий детским хирургическим отделением больницы Василий Игнатьев. - В грудной полости у новорожденного были правая почка, левая доля печени, почти весь кишечник и часть желудка. Они сжимали правое легкое и давили на левое.

Доктора провели операцию малоинвазивным методом торакоскопии: через небольшие проколы грудной клетки поместили органы в брюшную полость и устранили дефект в диафрагме.

Поначалу малыш находился в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Постепенно у него восстановилось дыхание, зажила диафрагма, маленький пациент пошел на поправку и сейчас находится в отделении неонатологии под наблюдением специалистов.

Эта патология встречается очень редко: за 10 лет в Севастополе проведено только шесть таких операций. В мире умирает от 35 до 70 процентов детей с таким диагнозом.

Провести операцию успешную позволила квалификация хирургов и необходимое медоборудование. Как отметил завотделением, на территории Крымского полуострова подобные операции делают только в 5-й горбольнице Севастополя.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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