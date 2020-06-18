Число погибших от коронавируса свердловчан достигло 60 человек

Еще три летальных исхода подтвердил сегодня оперативной штаб Свердловской области. Таким образом, суммарно пандемия COVID-19 унесли жизни шестидесяти жителей Среднего Урала.

"Зарегистрирован 231 новый случай болезни, - сообщили в ведомстве. - Всего в регионе выявлено 10 247 случаев новой коронавирусной инфекции".

Состояние 91 госпитализированного медики оценивается как тяжелое, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее местные власти говорили о выходе региона на плато. Подготовка к постепенному снятию ограничительных мер продолжается. Между тем, эпидемиологи предупреждают: даже на фоне стабилизации ситуации пренебрегали средствами индивидуальной защиты нельзя.

По словам заместителя главврача Городского центра медицинской профилактики Александрв Харитонова, должно пройти " проэпидемичивание" территории: один человек заразил другого, потом тот третьего, пять, десять человек. И далее патогенность вируса, его сила ослабевает. Когда зараза попадет в организм сотому человеку, тот может ее даже не заметить. Но! Он будет инфицирован, хоть и бессимптомно. А значит, встретив человека из группы риска (пожилого или с хроническими заболеваниями), может его заразить.

"Именно поэтому мы и говорим, что средства защиты нужно использовать все время. И самый главный принцип: заболел - оставайся дома, никуда не ходи", - говорит доктор Харитонов.

Кстати

На борьбу с COVID-19 и поддержку свердловчан направлено 7,6 миллиарда рублей (в том числе - из областного бюджета 3,2 миллиарда).

Например, по данным департамента информполитики, только за первые две недели июня в регионе перевели выплаты на 620 тысяч детей в возрасте от трех до 16 лет - это уже более 90 процентов заявленных. Региональную выплату в 5 тысяч рублей получили 66 тысяч семей. Сумма выплат превысила 333 миллиона рублей.

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