У курганского замгубернатора не подтвердился коронавирус

Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев может вернуться к работе: тест на коронавирус у него не подтвердился, сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, вчера у чиновника предварительный текст на COVID-19 дал положительный результат, он был госпитализирован и ожидал в больнице итогов повторного тестирования. Еще несколько сотрудников правительства области были отправлены в изоляцию.

- Контрольные анализы показали отрицательный результат, это значит, что заболевших нет, все здоровы, - подтвердили в штабе.

Тем временем в регионе продолжают выявлять коронавирус. На 18 июня зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Из них 5 - завозные из Москвы, Югры, с Ямала, остальные - контактные и местные случаи передачи. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 473 случая новой коронавирусной инфекции.

По выздоровлению выписаны 254 человек, семь - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 2970 человек, в том числе 649 человек - контактные с заболевшими. Сняты с наблюдения 15439 человек. Лаборатории медучреждений суммарно провели 46686 исследований.

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