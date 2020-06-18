Жительница Югры оставила детей в квартире на три дня без еды

Следственный комитет Югры заинтересовался обстоятельствами, при которых несовершеннолетние остались на три дня одни в квартире без еды.

Идет процессуальная проверка на основании сведений, которые появились в СМИ: 30-летняя жительница городского поселения Белый Яр в Сургутском районе оставила четверых детей без присмотра.

По информации следователей, возраст детей - 7, 8, 11 и 12 лет. Три дня они жили сами по себе в антисанитарных условиях, не имея возможности поесть, пока их мать проводила время в компании знакомых.

"Семья состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная, это выявили инспекторы по УМВД во время профилактического рейда", - уточнили в пресс-службе СК.

Несовершеннолетних обследовали медики, после чего их отправили в центр помощи семье и детям. Будущее их и горе-матери станет известно после завершения проверки правоохранительных органов. Также СК выясняет, как своевременно и полно работали с неблагополучной семьей органы опеки.