Скончалась сестра Джона Кеннеди

Младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди, Джин Кеннеди Смит, скончалась в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на ее дочь Ким.

Кеннеди Смит умерла 17 июня в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. Как отмечает издание, теперь в живых не осталось никого из братьев и сестер Джона Кеннеди.

Напомним, что с 1993 по 1998 год Джин Кеннеди Смит занимала должность посла США в Ирландии. Она сыграла немало важную роль в политическом урегулировании в Северной Ирландии и способствовала подписанию Белфастского соглашения 10 апреля 1998 года, формально окончившего конфликт в этом регионе.