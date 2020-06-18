"Союзмультфильм" представил героев обновленного "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" представил новых персонажей перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" - Барсука Тима, Ежика Шу и Косулю Улю. Оценить новых героев юные зрители смогут уже в конце лета, когда должна состояться премьера первого эпизода нового цикла легендарного мультфильма. Так киностудия планирует отметить 50-летний юбилей непростой дружбы Волка и Зайца.

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей", - рассказывает генпродюсер студии Юлия Осетинская.

По ее словам, новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте дети активно растут и развиваются и им особенно важно видеть перед собой положительные примеры.

"Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся", - цитирует Осетинскую ТАСС.

Перед вами новые герои «Ну, погоди!»: барсук Тим, косуля Уля и ежик Шу.



В «Союзмультфильме» рассказали, что серии с ними появятся уже в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов по 7 минут pic.twitter.com/dgtXJiE1h4 — НТВ (@ntvru) June 18, 2020

Также стало известно, что новые персонажи появились по инициативе сочинского курорта "Роза Хутор", который является партнером студии. И в скором времени сильный и добрый Тим, умный и технологически подкованный Шу и активная и веселая Уля станут символами горного курорта.