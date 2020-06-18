Спикер Госдумы оценил позицию КПРФ по поправкам в Конституцию

Отвергая поправки в Конституцию, коммунисты выступают против социальных достижений и против сильной страны. Об этом заявил в интервью Газете.Ru спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также прокомментировал заявления КПРФ о необходимости борьбы с олигархией.

Спикер Госдумы рассказал, что не согласен с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который призывает коммунистов не голосовать за поправки.

- Но против чего? - удивился Володин. - Против социальных стандартов, против обеспечения эффективной качественной медицинской помощи, против того, чтобы наша страна была сильной, и никто не мог пяди земли отобрать? Против того, чтобы сохранялась историческая память. Значит, вы хотите голосовать против того, чтобы приоритет был у детей.

Он также указал, что при этом коммунисты "говорят про олигархию". Вячеслав Володин в связи с этим вспомнил позицию КПРФ по законопроекту президента, который в 2003 году предложил привязать вывозные таможенные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых к цене на нефть. Этот закон в итоге принятия позволил России рассчитаться с долгами, которые на 60% были от Советского Союза и только 40% - долги 90-х годов. "КПРФ и другие партии пошли на сделку с олигархами и не поддержали это решение, - отметил Володин. - И только в 2004 году, когда сформировалось большинство у "Единой России", это решение было принято".

"И нам руководитель этой партии говорит про олигархат, - резюмировал спикер. - Послушайте, вы сами там были по уши, вас финансировали и вами кукловодили".