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18.06.2020 08:18
Рубрика: В мире

США выступили против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом

Текст: Диана Ковалева

Американский комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг Team Telecom рекомендовал федеральной комиссии по связи США отклонить просьбу китайской государственной компании Pacific Light Data Company о прокладке кабеля по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом и Гонконгом. Об этом говорится заявлении министерства юстиции США.

Фото: istock
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Члены Team Telecom, в число которых входят министры обороны и внутренней безопасности, а также госсекретарь, министры финансов, торговли, глава нацразведки и другие члены правительства, опасаются, что кабель якобы позволит китайским разведслужбам заполучить американские данные. Однако, следует из заявления, комитет рекомендует разрешить проложить кабель через Тайвань, Филиппины и США, так как здесь контроль в основном принадлежит Google и Facebook.

Сам проект, который называется Pacific Light Cable Network, оценивается примерно в 300 миллионов долларов и предполагает прокладку кабеля общей протяженностью около 13 тысяч километров между Гонконгом и Лос-Анжелесом через Тайвань и Филиппины. Согласно задумке, кабель должен был значительно ускорить передачу данных между США и Китаем.

В мире США В мире Восточная Азия Китай

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