Постановление губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 года № 251 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и на основании предложения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю Ермакова А.В. от 15.06.2020 № 26-00-01/04-5194-2020 о переходе к I этапу снятия ограничений в Ставропольском крае постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Приложение к постановлению Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 года № 251

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В преамбуле слова "(далее - методические рекомендации)" исключить.

2. В пункте 2:

2.1. Подпункт 2.6 признать утратившим силу.

2.2. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Работу бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов, а также физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, физкультурно-спортивных секций, кружков и клубов, за исключением:

2.7.1. Организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, на базах которых осуществляется подготовка членов спортивных сборных команд Российской Федерации, и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов.

2.7.2. Организаций, на базах которых осуществляется подготовка членов спортивных сборных команд Ставропольского края, профессиональных спортивных клубов и используемых такими организациями физкультурно-спортивных объектов при условии загрузки данных объектов в объеме не более 25 процентов от их единовременной пропускной способности.

2.7.3. Занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе (в том числе на открытых уличных плоскостных спортивных площадках, беговых и велосипедных дорожках, общедоступных спортивных стадионах, иных открытых спортивных сооружениях) при условии совместных занятий не более 2 человек вместе и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.".

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Установить, что деятельность, не приостановленная настоящим постановлением, в том числе деятельность объектов торговли и сферы услуг, осуществляется (возобновляется) при условии неукоснительного соблюдения требований защиты от угрозы распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15, и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению соответствующих видов деятельности.".

4. Пункт 22 признать утратившим силу.







