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Рубрика: В мире

Трамп подписал закон о санкциях против КНР за "притеснение уйгуров"

Белый дом готов к введению санкций против Пекина за "грубые нарушения прав определенных этнических групп мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае", передает ТАСС.

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Речь идет об одном из самых многочисленных китайских нацменьшинств - уйгурах, компактно проживающих на севере страны и в большинстве своем исповедующих ислам. По мнению Вашингтона, права этого народа официальный Пекин регулярно ущемляет (заявляется о миллионе находящихся в "исправительных лагерях" уйгуров), в связи с чем президент США Дональд Трамп и подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении должностных лиц КНР. Санкции подразумевают, в частности, отказ в выдаче виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

Ранее этот законопроект был одобрен обеими палатами конгресса США.

В мире США Санкции и антисанкции

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