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18.06.2020 07:40
Рубрика: В мире

В Африке появятся мобильные сети пятого поколения благодаря КНР

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китай создаст в Африке мобильные сети пятого поколения и будет развивать там экологичную энергетику. О намерении дать новый стимул для развития этого государства заявил Си Цзиньпин. Председатель КНР рассказал об этом на чрезвычайном саммите, который прошел в режиме видеоконференции.

Фото: istock
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"Наша страна расширит сферу делового взаимодействия с Африкой, в том числе по таким направлениям, как цифровая экономика, умные города, экологически чистая энергетика, технологии 5G", - со ссылкой на МИД КНР пишет ТАСС.

Председатель КНР отметил важность шагов, которые предпринимают африканские страны для создания континентальной зоны свободной торговли. Появление технологии 5G обеспечит рекордную скорость передачи данных и поможет дальнейшему развития этого направления, добавил китайский лидер. Председатель КНР также пообещал списать в текущем году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам и оказать им финансовую поддержку в связи с возникшими экономическими проблемами, вызванными пандемией нового коронавируса.

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