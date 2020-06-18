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18.06.2020 09:24
Рубрика: В мире

В Японии прокуратура запросила ордер на арест экс-министра юстиции страны

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японская прокуратура запросила ордер на арест бывшего министра юстиции страны Кацуюки Каваи и его супруги Анри Каваи, которых обвиняют в нарушении закона о выборах и подкупе избирателей.

Ожидается, что политиков заключат под стражу вечером сегодняшнего дня. Оба являются депутатами японского парламента и пользуются иммунитетом. Привилегии, правда, действуют только в течение парламентской сессии, которая завершилась 17 июня.

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
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Примечательно, что Анри Каваи впервые получила место в верхней палате законодательного органа в прошлом году. Избирательной кампанией жены руководил Кацуюки Каваи. В ходе предвыборной борьбы политик раздал наличными в общей сложности около 24 миллионов иен (224 тысячи долларов США) в одном из округов префектуры Хиросима, передает телерадиокомпания NHK.

В свою очередь Анри Каваи использовала в аналогичных целях около 1,5 миллиона иен (14 тысяч долларов США). В ходе расследования нашлось немало свидетелей, признавших факт получения денег от четы Каваи. Как отмечают журналисты, местные правоохранители опросили более 100 человек.

Накануне супруги Каваи оставили ряды правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, но сохранили за собой депутатские кресла. Они не признают выдвинутые обвинения в свой адрес.

Фото: AP
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Добавим, что на этой неделе срок получил секретарь Анри Каваи. Он должен будет провести в тюрьме 18 месяцев. Суд отсрочил отбывание наказания на пять лет.

Кацуюки Каваи считается человеком из окружения премьер-министра Синдзо Абэ. Ранее он выполнял обязанности советника главы правительства по внешней политике, а впоследствии получил пост министра юстиции. Руководить госведомством господину Каваи довелось чуть больше месяца. Политику пришлось оставить должность после выхода в одном из еженедельников публикации, где рассказывалось о нарушениях его супругой закона о выборах.

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