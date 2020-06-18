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18.06.2020 13:27
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном обращении Путина перед голосованием

Текст: Кира Латухина

В Кремле по-прежнему не подтверждают и не опровергают планы главы государства Владимира Путина обратиться к гражданам перед голосованием по поправкам к Конституции.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает, и мы тогда вас проинформируем", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Пока мне на этот счет нечего сказать", - добавил он.

Напомним, что "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщил, что Владимир Путин обратится к гражданам перед голосованием в июне, в период после парада Победы (состоится 24 июня).

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