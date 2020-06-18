В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование по поправкам

За попытку повторного голосования по поправкам в Конституцию грозит уголовная и административная ответственность, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным Андрей Климов.

В четверг он провел видеоконференцию с соотечественниками, посвященную предстоящему голосованию.

"То есть, если гражданин, например, пытается дважды проголосовать электронно или он же проголосовал электронно и затем пошел на участок - это административное наказание. Если он совершил такую попытку дважды - это уже уголовное. Если группой лиц - тогда еще больше", - заявил законодатель.

Он посоветовал не испытывать систему на надежность, поскольку такой эксперимент может обойтись минимум в 30 тысяч рублей штрафа.