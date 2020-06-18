В США почтальон помог раскрыть тайну бутылки с письмом 30-летней давности

В США сотрудник почты помог раскрыть тайну записки, обнаруженной в бутылке 30 лет назад. Ее нашли дети в реке Нечес (штат Техас).

На листе бумаги, датированным 1989 годом, также были указаны имя и адрес неизвестного человека, пишет РИА Новости. Родители детей попытались разыскать этого человека, однако выяснили, что этот адрес не существует.

Однако один из местных почтальонов узнал, что указанный в послании дом все-таки есть. И в нем уже много лет проживает одна и та же семья. Автором записки оказался местный житель Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что 30 лет назад они с сыном оставляли бутылки с подобными посланиями, когда отправлялись на рыбалку.