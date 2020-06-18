Новости

Самые коррупционные регионы страны перечислили в Генпрокуратуре России 07:45
Онколог назвал пять симптомов рака кишечника 07:31
В Москве скончались 49 пациентов с коронавирусом 07:09
В США почтальон помог раскрыть тайну бутылки с письмом 30-летней давности 07:04
Назван фактор, сильно снижающий эффективность масок от коронавируса 06:28
Аэропорты Пекина отменили 1,5 тысячи рейсов из-за вспышки COVID-19 06:18
Трамп обвинил Болтона в нарушении закона 06:13
На Камчатке создадут всероссийский центр подготовки кадров для туризма 05:47
Госдеп США одобрил продажу Киеву патрульных катеров и вооружения 05:31
Шесть человек погибли при возгорании двух машин после ДТП в Мордовии 05:17
В Бурятии медведь попал в «ловушку» для «черных» лесорубов 04:59
Россиян предупредили об аномальном похолодании 04:46
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября 04:46
Непогода помешала запуску ракеты Vega с космодрома Куру 04:40
В Хабаровске ужесточат наказания за нарушение масочного режима 04:33
Директора хабаровской турфирмы осудили на семь лет за обман клиентов 04:23
В отеле в центре Москвы загорелась крыша 04:08
Автомобиль въехал в толпу протестующих в США 04:04
В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США 04:00
В Якутске школу оштрафовали за скопление людей при выдаче аттестатов 03:56
После снятия ограничений в Москве выросло число поездок на транспорте 03:51
На побережье Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3 03:42
В Германии разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях 03:26
Трамп продлил санкции против КНДР 03:21
Мэр Лондона сократил себе зарплату на фоне пандемии коронавируса 02:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Советы психологов: как подготовить выпускника к ЕГЭ
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Деньги из воздуха: как сэкономить на квартплате
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
18.06.2020 07:04
Рубрика: В мире

В США почтальон помог раскрыть тайну бутылки с письмом 30-летней давности

В США сотрудник почты помог раскрыть тайну записки, обнаруженной в бутылке 30 лет назад. Ее нашли дети в реке Нечес (штат Техас).

Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана
Житель Тайваня выловил бутылку с письмом из калининградского музея

На листе бумаги, датированным 1989 годом, также были указаны имя и адрес неизвестного человека, пишет РИА Новости. Родители детей попытались разыскать этого человека, однако выяснили, что этот адрес не существует.

Однако один из местных почтальонов узнал, что указанный в послании дом все-таки есть. И в нем уже много лет проживает одна и та же семья. Автором записки оказался местный житель Клифтон Макгаллион. Он рассказал, что 30 лет назад они с сыном оставляли бутылки с подобными посланиями, когда отправлялись на рыбалку.

В мире США

Главное сегодня

В Совфеде объяснили, почему голосование по Конституции важно провести сейчас
Попова оценила вероятность возвращения школьников за парты 1 сентября
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Биржевая цена бензина марки АИ-95 превысила исторический максимум
Ростуризм предложил сделать бесплатной электронную визу на 2021 год
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны