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18.06.2020 19:15
Рубрика: В мире

В США выдан ордер на арест экс-полицейского, застрелившего афроамериканца

Текст: Диана Ковалева

Власти американского округа Фултон выдали ордер на арест экс-полицейского, который в Атланте застрелил при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса. Ордер выдан и на арест его напарника. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на прокурора округа Пола Говарда.

В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции

По его словам, стрелявший в Брукса Гаррет Ролф и его напарник Девин Броснон должны до вечера четверга явиться в прокуратуру и сдаться правосудию. Ролфу предъявлено обвинение в убийстве и еще 10 преступлениях. Броснона же обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах за то, что он якобы встал на плечи уже раненого Брукса. Сам Броснон утверждает, что такого не было.

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Напомним, что вечером 12 июня Ролф и Броснон попытались задержать афроамериканца Рейшарда Брукса, которого обнаружили за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. Брукс оказал полицейским сопротивление, отнял у них электрошокер и, убегая, предположительно, попытался применить его против них. В итоге Ролф несколько раз выстрелил в убегающего афроамериканца. Брукса госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Впоследствии Ролфа из полиции города уволили, а Броснона отстранили от оперативной работы. После новостей о смерти Брукса в Атланте прошли массовые демонстрации, а начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку.

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