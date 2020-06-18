В Великобритании бизнес требует сократить социальную дистанцию

Британские бизнесмены потребовали от правительства ослабить ограничения в связи с пандемией, так как это не позволяет в должной степени обеспечивать функциональную деятельность.

"Я думаю, что бизнес мог бы адаптироваться к работе намного лучше при социальной дистанции в один метр. У нас сохраняется безопасное расстояние в два метра. Во многих европейских странах это требование уже отменили и, похоже, все работает", - заявил телеканалу CNBC исполнительный директор крупной страховой компании Найджел Уилсон.

Ранее на этой неделе в канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона сообщили, что в зависимости от эпидемиологической ситуации будет рассмотрен вопрос о дальнейшем смягчении ограничительных мер из-за коронавируса.

Со своей стороны, главный медицинский врач Великобритании Крис Уитти полагает, что людям по-прежнему необходимо оставаться на расстоянии не менее двух метров от тех, кто не принадлежит к своей семье. Социальная дистанция сохранится до конца года, пока не будет найдена вакцина от коронавируса. Раньше это вряд ли произойдет. "Внезапное снятие всех ограничений было бы "совершенно необоснованным" ожиданием для общественности", - заявил медик газете The Independent.