Указ губернатора Владимирской области от 18 июня 2020 года № 165 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1.1. Подпункт 5.8 пункта 5 исключить.
1.2. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:
"32. Временно до отмены режима повышенной готовности посещение гражданами кладбищ допускать при соблюдении следующих условий:
- использование средств индивидуальной защиты;
- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).
Следование граждан до территории кладбищ осуществлять личным транспортом.".
2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области В.В.Сипягин
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