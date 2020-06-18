Указ губернатора Владимирской области от 18 июня 2020 года № 165 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.8 пункта 5 исключить.

1.2. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Временно до отмены режима повышенной готовности посещение гражданами кладбищ допускать при соблюдении следующих условий:

- использование средств индивидуальной защиты;

- соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метра).

Следование граждан до территории кладбищ осуществлять личным транспортом.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







